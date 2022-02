Beautiful | anticipazioni americane | Ridge scopre il tradimento di Brooke

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 8 febbraio 2022) Il segreto diLogan, per quanto concerne le tramedi, è stato finalmente svelato e la donna si ritroverà a pagarne le dure conseguenze. La Logan, la notte di Capodanno, ha trascorso delle ore di spensieratezza e leggerezza in compagnia di Deacon., infatti, era fuori città per lavoro eera su di giri per aver bevuto dell'alcol a causa di Sheila. Quest'ultima ha scambiato le bibite analcoliche della donna con quelle alcoliche per vendicarsi di lei e il suo piano ha funzionato alla grande. Complici l'atmosfera di festa e l'alcol,e Deacon si sono baciati appassionatamente, soprattutto dopo l'appassionate dichiarazione d'amore che l'uomo ha rivolto alla madre di sua figlia Hope. Il giorno successivo, però,si è resa ...