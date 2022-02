Beautiful, anticipazioni 9 febbraio: Liam insiste a dire a Steffy che racconterà la verità a Hope, ma ora la priorità della Forrester è Thomas (Di martedì 8 febbraio 2022) Beautiful, anticipazioni 9 febbraio: volete sapere gli spoiler di domani? Eccoli! Beautiful, anticipazioni 9 febbraio: Steffy non vuole parlare del tradimento con Liam … Ora devono pensare a Thomas! Liam continua a dire a Steffy di voler rivelare a Hope che sono stati a letto insieme. La Forrester è sconcertata: non vuole per il motivo che sappiamo. In più ora non è il momento di affrontare la questione, perché Thomas è ancora sotto i ferri e lei è preoccupata. Zende informa Carter e Zoe di ciò che sta succedendo a Thomas A proposito del figlio di Ridge e Taylor, suo cugino Zende comunica a Carter e a Zoe quello che ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 8 febbraio 2022): volete sapere gli spoiler di domani? Eccoli!non vuole parlare del tradimento con… Ora devono pensare acontinua adi voler rivelare ache sono stati a letto insieme. Laè sconcertata: non vuole per il motivo che sappiamo. In più ora non è il momento di affrontare la questione, perchéè ancora sotto i ferri e lei è preoccupata. Zende informa Carter e Zoe di ciò che sta succedendo aA proposito del figlio di Ridge e Taylor, suo cugino Zende comunica a Carter e a Zoe quello che ...

