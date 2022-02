Batosta per chi ha una Postepay: Arriva il costo nascosto e ve lo scalano direttamente dal conto, Cosa fare subito (Di martedì 8 febbraio 2022) Postepay, occhio al costo ‘invisibile’: scala soldi dal conto. La Postepay ha diversi servizi aggiuntivi che possono essere utili sia per la sicurezza che per comodità. Ma attenzione, alcuni sono a pagamento. La Postepay, in versione base o Evolution, è utilizzata da un gran numero di italiani. Per questo Poste Italiane negli ultimi anni si sta facendo sempre più smart offrendo servizi pari ad un istituto di credito. Già il passaggio alla Evolution, con il codice Iban annesso, permette molte più operazioni rispetto alla Postepay base. E come tute le banche, anche Poste Italiane offre servizi aggiuntivi, che a volte possono essere a pagamento. Quello a cui si deve stare attenti infatti, è ad attivare dei servizi che, leggendo attentamente, abbiano un costo. Ma non ... Leggi su cityroma (Di martedì 8 febbraio 2022), occhio al‘invisibile’: scala soldi dal. Laha diversi servizi aggiuntivi che possono essere utili sia per la sicurezza che per comodità. Ma attenzione, alcuni sono a pagamento. La, in versione base o Evolution, è utilizzata da un gran numero di italiani. Per questo Poste Italiane negli ultimi anni si sta facendo sempre più smart offrendo servizi pari ad un istituto di credito. Già il passaggio alla Evolution, con il codice Iban annesso, permette molte più operazioni rispetto allabase. E come tute le banche, anche Poste Italiane offre servizi aggiuntivi, che a volte possono essere a pagamento. Quello a cui si deve stare attenti infatti, è ad attivare dei servizi che, leggendo attentamente, abbiano un. Ma non ...

Clamoroso Inter: ufficiale, batosta per il top. Squalificato anche Inzaghi

Ultime Notizie dalla rete : Batosta per Fisco, l'Agenzia delle entrate potrà entrare nei nostri conti per scovare gli evasori ''Auspichiamo quindi che i controlli siano effettuati il più possibile in tempo reale, per dare ... Il 'governo dei migliori' prepara l'ennesima batosta". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di ...

Probabili formazioni Inter Roma/ Quote, Dzeko e Zaniolo sono i grandi ex del match ... lo scopriamo nelle probabili formazioni di Inter Roma, non è troppo propenso alla rivoluzione: di turnover ne ha sempre fatto poco dopo la batosta dell'Aspmyra in Conference League, e per questo ...

Clamoroso Inter: ufficiale, batosta per il top. Squalificato anche Inzaghi Solo multa (15.000 euro) invece per Lautaro Martinez che quindi sarà presente per il big match contro il Napoli Adesso è ufficiale la decisione del Giudice Sportivo che penalizza ben due giocatori e ...

Inter, pessime notizie: ora è UFFICIALE! Cambia tutto per la corsa scudetto A pochissime ore dall’appuntamento dei quarti di finale di Coppa Italia, l’Inter riceve una batosta tremenda in vista del match ... Simone Inzaghi non sarà presente in panchina contro il Napoli per ...

