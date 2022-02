Basket, nuovo focolaio Covid nella Gevi Napoli (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto nella Gevi Napoli (serie A) è scoppiato un nuovo focolaio di contagi da Covid-19. Quattro i componenti del gruppo squadra risultati positivi ai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli periodici, come informa in una nota la società. I tesserati sono già stati messi in isolamento. Nell’ambito degli stessi controlli due dei cinque componenti della squadra risultati positivi la scorsa settimana si sono negativizzati. Già programmato un nuovo giro di tamponi nei prossimi giorni. A rischio la gara con Cremona di domenica prossima. La Gevi è già stata costretta a rinviare la partita con l’Umana Venezia il cui recupero è stato fissato per sabato 19 febbraio alle ore 15 al PalaBarbuto. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(serie A) è scoppiato undi contagi da-19. Quattro i componenti del gruppo squadra risultati positivi ai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli periodici, come informa in una nota la società. I tesserati sono già stati messi in isolamento. Nell’ambito degli stessi controlli due dei cinque componenti della squadra risultati positivi la scorsa settimana si sono negativizzati. Già programmato ungiro di tamponi nei prossimi giorni. A rischio la gara con Cremona di domenica prossima. Laè già stata costretta a rinviare la partita con l’Umana Venezia il cui recupero è stato fissato per sabato 19 febbraio alle ore 15 al PalaBarbuto. L'articolo proviene da ...

Advertising

anteprima24 : ** #Basket, nuovo focolaio Covid nella Gevi #Napoli ** - liaoncloudnine : voglio arrivare agli episodi di fruits basket che non ho ancora visto perché per ora questi non sono nulla di nuovo e mi sto annoiando - TuttoBasket : Nuovo Articolo: La Mola New Basket lotta ma cede alla Virtus Molfetta - TuttoBasket : Nuovo Articolo: Castanea Basket, vittoria e spettacolo nel derby al PalaRitiro - dunat_basket : 2 giornate a bastoni e una al nuovo campione di tuffi platinato è malafede. non trovo altre motivazioni. -