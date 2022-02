Basket, Europe Cup: Reggio Emilia, pesante ko in casa dell’Anversa (Di martedì 8 febbraio 2022) Primo ko per Reggio Emilia in Europe Cup, ma è una sconfitta bruttissima, perché in casa dell’Anversa non c’è partita fin dal primo quarto. Si inizia con un parziale di 11-0 che mette subito in chiaro che per gli Emiliani non è giornata, con l’Anversa che va anche sul 19-4, poi sul 23-7 e solo nell’ultima parte del quarto Reggio Emilia riesce a limitare i danni e vanno al riposo sotto 28-16. Non cambia la musica a inizio secondo quarto, con i padroni di casa che allungano ancora fino al 35-18. Cinciarini e compagni provano, se non a riaprire i giochi, quantomeno a evitare un parziale pesante anche nei secondi dieci minuti. Se l’attacco non migliora, anzi, a crescere è la difesa che lascia l’Anversa a soli 16 punti nel ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) Primo ko perinCup, ma è una sconfitta bruttissima, perché innon c’è partita fin dal primo quarto. Si inizia con un parziale di 11-0 che mette subito in chiaro che per glini non è giornata, con l’Anversa che va anche sul 19-4, poi sul 23-7 e solo nell’ultima parte del quartoriesce a limitare i danni e vanno al riposo sotto 28-16. Non cambia la musica a inizio secondo quarto, con i padroni diche allungano ancora fino al 35-18. Cinciarini e compagni provano, se non a riaprire i giochi, quantomeno a evitare un parzialeanche nei secondi dieci minuti. Se l’attacco non migliora, anzi, a crescere è la difesa che lascia l’Anversa a soli 16 punti nel ...

