Basket, EuroCup 2021-2022: Trento sconfitta in casa dai francesi del Boulogne Metropolitans 92 (Di martedì 8 febbraio 2022) Non si sblocca nemmeno stasera la Dolomiti Energia Trentino in EuroCup. La squadra di Lele Molin lotta finché può ma deve cedere alla distanza ai francesi del Boulogne Metropolitans 92 per 80-86, rimediando così la dodicesima sconfitta in tredici turni disputati (con un solo successo all’attivo). I transalpini salgono al quarto posto con 8-5 di score in questa fase a gironi, mentre Trento rimane fanalino di coda del gruppo B. Miglior realizzatore dell’Aquila Basket Jordan Caroline con 19 punti, insieme a Cameron Reynolds con 13 punti. Tra gli ospiti, invece, 21 punti per Will Cummings e 15 punti per l’ex Virtus Bologna Vince Hunter. Partono subito forte i francesi (0-7), con la Dolomiti Energia che si sblocca dopo due minuti grazie a Diego Flaccadori ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) Non si sblocca nemmeno stasera la Dolomiti Energia Trentino in. La squadra di Lele Molin lotta finché può ma deve cedere alla distanza aidel92 per 80-86, rimediando così la dodicesimain tredici turni disputati (con un solo successo all’attivo). I transalpini salgono al quarto posto con 8-5 di score in questa fase a gironi, mentrerimane fanalino di coda del gruppo B. Miglior realizzatore dell’AquilaJordan Caroline con 19 punti, insieme a Cameron Reynolds con 13 punti. Tra gli ospiti, invece, 21 punti per Will Cummings e 15 punti per l’ex Virtus Bologna Vince Hunter. Partono subito forte i(0-7), con la Dolomiti Energia che si sblocca dopo due minuti grazie a Diego Flaccadori ...

