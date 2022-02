Basket, Champions League 2021-2022: netta sconfitta casalinga per Treviso contro i turchi del Tofas Bursa (Di martedì 8 febbraio 2022) Esce sconfitta nettamente la Nutribullet Treviso dal confronto casalingo in Basketball Champions League contro i turchi del Tofas Bursa, col punteggio finale di 51-92. I veneti non sono mai riusciti a sfondare il muro dei 20 punti segnati in ciascuno dei quarti, con gli ospiti che hanno chiuso bene le maglie in difesa sfruttando qualche errore offensivo di troppo dei padroni di casa. Miglior realizzatore per Treviso Giordano Bortolani con 19 punti, unico giocatore a finire in doppia cifra stasera. Tra i turchi, invece, ben 16 punti di Zubcic ed Ennis e 14 per Shepherd. Primo quarto con gli ospiti che piazzano subito un break micidiale di 0-10. Treviso non sembra essere ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) Escemente la Nutribulletdal confronto casalingo inballdel, col punteggio finale di 51-92. I veneti non sono mai riusciti a sfondare il muro dei 20 punti segnati in ciascuno dei quarti, con gli ospiti che hanno chiuso bene le maglie in difesa sfruttando qualche errore offensivo di troppo dei padroni di casa. Miglior realizzatore perGiordano Bortolani con 19 punti, unico giocatore a finire in doppia cifra stasera. Tra i, invece, ben 16 punti di Zubcic ed Ennis e 14 per Shepherd. Primo quarto con gli ospiti che piazzano subito un break micidiale di 0-10.non sembra essere ...

