Bari, teatro Petruzzelli: legali dei Messeni Nemagna, «non abbiamo denunciato il sindaco per danno erariale» Gli avvocati dei proprietari dell'immobile hanno inoltrato una nota (Di martedì 8 febbraio 2022) Nessuna denuncia «per danno erariale verso il sindaco metropolitano di Bari», Antonio Decaro. A dirlo sono gli avvocati della famiglia Messeni Nemagna, che replicano così alle affermazioni del primo cittadino il quale alcuni giorni fa sui social aveva evidenziato di essere stato denunciato. I legali precisano che «nella nota inviata una decina di giorni fa, in nome e per conto dei nostri patrocinati, alla Città Metropolitana e, per essa, al suo rappresentante legale pro tempore, non figura alcuna denuncia per danno erariale» contro il primo cittadino in carica. abbiamo «invitato l’ex Provincia a predisporsi al risarcimento dei danni- chiariscono gli ... Leggi su noinotizie (Di martedì 8 febbraio 2022) Nessuna denuncia «perverso ilmetropolitano di», Antonio Decaro. A dirlo sono glia famiglia, che replicano così alle affermazioni del primo cittadino il quale alcuni giorni fa sui social aveva evidenziato di essere stato. Iprecisano che «nellainviata una decina di giorni fa, in nome e per conto dei nostri patrocinati, alla Città Metropolitana e, per essa, al suo rappresentante legale pro tempore, non figura alcuna denuncia per» contro il primo cittadino in carica.«invitato l’ex Provincia a predisporsi al risarcimento dei danni- chiariscono gli ...

