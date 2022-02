Barcellona | il Camp Nou può cambiare nome | la svolta per il nuovo sponsor

(Di martedì 8 febbraio 2022) L’iconico stadio delNou potrebbe presto: il motivo Ilè alla ricerca di soldi per far respirare le casse della società e l’aiuto principale potrebbe arrivare da Spotify, pronto a diventare maindel club blaugrana. Ma il colosso dello streaming musicale potrebbe portare in Catalogna anche un cambiamento radicale. Secondo quanto riportato da RAC 1, infatti, con i quasi 280 milioni in tre stagioni, Spotify vorrà apparire ovunque; anche comedello stadio che potrebbe così perdere l’iconica intitolazione diNou. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportal_it : Barcellona, il Camp Nou pronto a cambiare nome - 80yeye80 : RT @ChiamarsiBomber: Partidazo al Camp Nou. Il Barcellona supera l'Atletico e raggiunge il quarto posto. Fanno tutto due ragazzini nuovi...… - FinallyGio459 : RT @ChiamarsiBomber: Partidazo al Camp Nou. Il Barcellona supera l'Atletico e raggiunge il quarto posto. Fanno tutto due ragazzini nuovi...… - zappooo_ : RT @ChiamarsiBomber: Partidazo al Camp Nou. Il Barcellona supera l'Atletico e raggiunge il quarto posto. Fanno tutto due ragazzini nuovi...… - wi83_willy : RT @ChiamarsiBomber: Partidazo al Camp Nou. Il Barcellona supera l'Atletico e raggiunge il quarto posto. Fanno tutto due ragazzini nuovi...… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Camp

Calcio News 24

... ma si stanno facendo passi da gigante ed è ormai quasi certo che ilavrà come main ... ilNou, che potrebbe diventare qualcosa di simile aNou Spotify o Spotify Arena, sulla base ...I titolari erano proprio Pique e Lenglet, quindi secondo il centrale catalano non sarebbe stata una buona idea per de Ligt venire alNou. Una frase che lo stesso calciatore delha ...Il Camp Nou avrà un nuovo nome. Il Barcellona, alla disperata ricerca di soldi per rientrare, almeno parzialmente, dal pazzesco indebitamento in cui si trova, avrebbe trovato un ...Spotify diventa sponsor del Barcellona: la piattaforma di streaming musicale è pronta a chiudere un contratto multimilionario con il club.