Barcellona, futuro incerto per Riqui Puig (Di martedì 8 febbraio 2022) Sempre più incerto il futuro di Riqui Puig al Barcellona: il centrocampista non trova spazio con Xavi e per questo, riporta la stampa... Leggi su calciomercato (Di martedì 8 febbraio 2022) Sempre piùildial: il centrocampista non trova spazio con Xavi e per questo, riporta la stampa...

Advertising

sportli26181512 : Barcellona, futuro incerto per Riqui Puig: Sempre più incerto il futuro di Riqui Puig al Barcellona: il centrocampi… - calciomercatoit : ? #Gavi è un obiettivo quasi irraggiungibile per la #Juventus ?? Ma attenzione al futuro di Frenkie #DeJong... - AntoCefalu : Si tolgono 21 anni, Gavi e Alves, ma non potrebbero condensare meglio quello che è il Barça oggi: un po’ vecchio, u… - MomentiCalcio : Juventus, tante nubi sul futuro di Morata: a giugno lo spagnolo sarà conteso da Barcellona e Siviglia - ScoutismoRN : Ripeto, Barcellona con Xavi ???? sta aprendo un bel ciclo, Alves ???? ottimo impatto apparte il rosso, Adama ???? come al… -