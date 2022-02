Barcellona, clamoroso accordo con Spotify: sponsorizzazione da 93 milioni all'anno (Di martedì 8 febbraio 2022) Il colosso della musica in streaming Spotify approda nel mondo del calcio e lo fa in grande stile. Sta per essere ufficializzato l'accordo di sponsorizzazione con il Barcellona, per la clamorosa cifra ... Leggi su globalist (Di martedì 8 febbraio 2022) Il colosso della musica in streamingapproda nel mondo del calcio e lo fa in grande stile. Sta per essere ufficializzato l'dicon il, per la clamorosa cifra ...

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona clamoroso Barcellona, clamoroso accordo con Spotify: sponsorizzazione da 93 milioni all'anno Il colosso della musica in streaming Spotify approda nel mondo del calcio e lo fa in grande stile. Sta per essere ufficializzato l'accordo di sponsorizzazione con il Barcellona, per la clamorosa cifra di 93 milioni l'anno. L'accordo prevede la sponsorizzazione come main sponsor sulla maglia da gioco, stessa cosa su quella della squadra femminile e su quella d'...

Barcellona, il caso Ferran: il ceo si dimette nel giorno dell'accordo con Spotify Si pensava fosse un accordo e invece era un comunicato di dimissioni. In attesa dell'ufficialità dell'intesa di sponsorizzazione tra il Barcellona e Spotify, il presidente Joan Laporta ha comunicato ...

