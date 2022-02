Barbara D’Urso, “Nuova sfida, nuova avventura, nuova emozione”: splendido annuncio, fan in delirio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Barbara D’Urso può festeggiare insieme ai suoi fan: lo splendido annuncio della conduttrice ha mandato in tilt i social, ecco cosa succede. Fantastica novità per l’amatissima conduttrice di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso: l’annuncio di queste ultime ore sui social e in tv ha fatto andare in visibilio il suo vastissimo pubblico che da anni la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 9 febbraio 2022)può festeggiare insieme ai suoi fan: lodella conduttrice ha mandato in tilt i social, ecco cosa succede. Fantastica novità per l’amatissima conduttrice di Pomeriggio Cinque,: l’di queste ultime ore sui social e in tv ha fatto andare in visibilio il suo vastissimo pubblico che da anni la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

MediasetPlay : Oh Madreeeeh… non è affatto La Ruota della Fortuna! ?? Barbara d’Urso conduce #LaPupaeilSecchioneShow! Da martedì 1… - QuiMediaset_it : Barbara d’Urso conduce #LaPupaeilSecchioneShow! Da martedì 15 marzo in prima serata su #Italia1. @carmelitadurso… - QuiMediaset_it : Dal 15 marzo su #Italia1 al via #LaPupaEilSecchioneShow condotto da Barbara d'Urso - Ileniasa25 : RT @tvstellare: Barbara d'Urso in diretta da Roma #pomeriggio5 - ParliamoDiNews : Barbara D’Urso torna in prima serata: sarà al timone di un programma già conosciuto - Gossip Italia News #barbara… -