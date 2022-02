Barbara d’Urso annuncia il ritorno de La Pupa e il Secchione: ecco come sarà (Di martedì 8 febbraio 2022) Barbara d’Urso si è calata nei panni di Madre per annunciare il ritorno de La Pupa e il Secchione che quest’anno perde la dicitura “e viceversa” e inserisce “show”. come si legge dal comunicato stampa, infatti, il programma perderà quell’aspetto da reality-registrato e diventerà un vero e proprio show. “La “Pupa” esordirà con una formula completamente rinnovata: l’edizione 2022, raccontata settimana dopo settimana dalla d’Urso, proverà per la prima volta l’esperimento di unire il clima brillante e ironico del programma con i contenuti più tipici del reality show”. Il comunicato stampa diramato da Mediaset aggiunge: “Il martedì sera i ragazzi potranno avere contatti con l’esterno lasciando la villa in cui trascorrono la settimana ed ... Leggi su biccy (Di martedì 8 febbraio 2022)si è calata nei panni di Madre perre ilde Lae ilche quest’anno perde la dicitura “e viceversa” e inserisce “show”.si legge dal comunicato stampa, infatti, il programma perderà quell’aspetto da reality-registrato e diventerà un vero e proprio show. “La “” esordirà con una formula completamente rinnovata: l’edizione 2022, raccontata settimana dopo settimana dalla, proverà per la prima volta l’esperimento di unire il clima brillante e ironico del programma con i contenuti più tipici del reality show”. Il comunicato stampa diramato da Mediaset aggiunge: “Il martedì sera i ragazzi potranno avere contatti con l’esterno lasciando la villa in cui trascorrono la settimana ed ...

