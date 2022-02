Barbara D’Urso alla guida de La Pupa e il Secchione Show: l’annuncio (VIDEO) (Di martedì 8 febbraio 2022) Per mesi si è parlato di un possibile sbarco di Barbara D’Urso su Italia 1 e adesso la notizia è divenuta ufficiale. La conduttrice, infatti, sarà alla guida dell’edizione del 2022 de La Pupa e il Secchione Show. Quella di quest’anno sarà un’edizione decisamente innovativa e fuori dal comune. Scopriamo cosa è emerso e come ha fatto l’annuncio la presentatrice. l’annuncio di Barbara D’Urso sull’arrivo de La Pupa e il Secchione Show Barbara D’Urso tornerà alle redini di un programma in prima serata, ma non su Canale 5, bensì su Italia 1. Stiamo parlando de La Pupa e il Secchione, che ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 8 febbraio 2022) Per mesi si è parlato di un possibile sbarco disu Italia 1 e adesso la notizia è divenuta ufficiale. La conduttrice, infatti, saràdell’edizione del 2022 de Lae il. Quella di quest’anno sarà un’edizione decisamente innovativa e fuori dal comune. Scopriamo cosa è emerso e come ha fattola presentatrice.disull’arrivo de Lae iltornerà alle redini di un programma in prima serata, ma non su Canale 5, bensì su Italia 1. Stiamo parlando de Lae il, che ...

