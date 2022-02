Banco Bpm, nel 2021 utile sopra le attese a 569 mln (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Banco Bpm chiude il 2021 con un utile netto adjusted di 710 milioni di euro, con un balzo del 114,9% su base annua. L’utile netto del gruppo bancario, a 569 milioni su base stated, batte anche la guidance ed è “il risultato migliore dalla nascita del gruppo Banco Bpm”, ha detto l’amministratore delegato, Giuseppe Castagna, presentando i conti del 2021 alla comunità finanziaria. Il cda dell’istituto ha deciso di proporre alla prossima assemblea dei soci la distribuzione di un dividendo in contanti di 0,19 euro per azione per una distribuzione complessiva di 287,9 milioni. I risultati del 2021, ha sottolineato Castagna, “ci permettono di proporre ai nostri azionisti un dividendo pari a un pay-out del 50%, un livello decisamente superiore agli obiettivi del ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) –Bpm chiude ilcon unnetto adjusted di 710 milioni di euro, con un balzo del 114,9% su base annua. L’netto del gruppo bancario, a 569 milioni su base stated, batte anche la guidance ed è “il risultato migliore dalla nascita del gruppoBpm”, ha detto l’amministratore delegato, Giuseppe Castagna, presentando i conti delalla comunità finanziaria. Il cda dell’istituto ha deciso di proporre alla prossima assemblea dei soci la distribuzione di un dividendo in contanti di 0,19 euro per azione per una distribuzione complessiva di 287,9 milioni. I risultati del, ha sottolineato Castagna, “ci permettono di proporre ai nostri azionisti un dividendo pari a un pay-out del 50%, un livello decisamente superiore agli obiettivi del ...

