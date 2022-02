(Di martedì 8 febbraio 2022) Riceviamo e volentieri pubblichiamo una nota inviataci dalla BAPR diin merito alla notizia diffusa oggi dall’ANSA: “In relazione alla notizia diffusa stamane da un’agenzia di stampa circa un’indagine a carico del direttore generale di BAPR, laprecisa che, diversamente da quanto lascerebbe intendere la nota, non è stato notificato alcundiin relazione a nuove attività degli inquirenti, ma soltanto la richiesta di proroga delle indagini preliminari già commentate dalla. Dal mese di giugno 2021, infatti,dista attivamente collaborando con le autorità competenti affinché si arrivi in tempi rapidi ad un chiarimento, certi della correttezza e della trasparenza dell’operato ...

Advertising

quotidianodirg : #Attualità #banca Banca Agricola Popolare di Ragusa: nessun avviso di garanzia - zazoomblog : Avviso di garanzia per il direttore della Banca Agricola Popolare di Ragusa - #Avviso #garanzia #direttore #della… - quotidianodirg : #Attualità #associazionesalvabanche Avviso di garanzia per il direttore della Banca Agricola Popolare di Ragusa… - ragusaoggi : #ragusa | Banca Agricola Popolare di Ragusa: precisazioni - NewSicilia : #Newsicilia Notificato un avviso di garanzia al direttore generale della Banca agricola popolare di #Ragusa, Saveri… -

Ultime Notizie dalla rete : Banca Agricola

... come confermato dal vicepresidente di Emiled ex ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti. ... ma anche sui campi già in produzione, in integrazione con le colture, senza consumare ...Indagine della procura iblea a carico dellapopolare di Ragusa (Bapr) a seguito dalle denunce dei risparmiatori sull'impossibilità a vendere le azioni dellaa suo tempo acquistate e che ha di fatto vincolato i risparmi dei ...Nella controversia tra la Banca Agricola Popolare di Ragusa e gli azionisti-risparmiatori dell'istituto dopo la denuncia penale dello scorso anno relativa alle difficoltà nella ...Avviso di garanzia per il direttore della Banca Agricola Popolare di Ragusa. Le indagini dopo gli esposti dell’Associazione Vittime del Salvabanche ...