Bambino deve essere operato al cuore a Bologna, i genitori: “Vogliamo solo sangue no vax”. Il Tribunale autorizza la trasfusione (Di martedì 8 febbraio 2022) In Emilia-Romagna, un Bambino di 2 anni deve subire un intervento al cuore in modo urgente ma la procedura è stata bloccata a causa di una specifica richiesta dei genitori del piccolo. I familiari del giovanissimo paziente, infatti, hanno chiesto che durante l’operazione il Bambino riceva solo sangue no vax in trasfusione. Bambino deve essere operato al cuore, i genitori: “Vogliamo solo sangue no vax” solo sangue no vax per il Bambino di 2 anni che deve affrontare un delicato intervento chirurgico al cuore: è la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 8 febbraio 2022) In Emilia-Romagna, undi 2 annisubire un intervento alin modo urgente ma la procedura è stata bloccata a causa di una specifica richiesta deidel piccolo. I familiari del giovanissimo paziente, infatti, hanno chiesto che durante l’operazione ilricevano vax inal, i: “no vax”no vax per ildi 2 anni cheaffrontare un delicato intervento chirurgico al: è la ...

