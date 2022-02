Bambini e ragazzi online, bullismo, privacy e nuove regole sotto la lente di Telefono Azzurro (Di martedì 8 febbraio 2022) Telefono Azzurro nasce nel 1987 a Bologna per essere il Telefono dei Bambini, che da 34 anni difende, promuove e ascolta rispondendo al numero “1.96.96”. Nel tempo, la necessità di aggiornarsi per non lasciare soli i minori neanche sul web, ha portato la onlus a rispondere a prevaricazioni, cyberbullismo, sexting e sextortion, adescamento, violazioni della privacy, game e gambling e furti di identità, online: con pagine social, chat e app. E, sulla base della sua esperienza in rete, la onlus si dice certa di una cosa: “Al mondo digitale servono regole e iniziative di contrasto dei crimini. Ma le regole, per non essere obsolete già prima di essere attuate, vanno sviluppate insieme a tutti“. Al convegno Nell’universo virtuale servono ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 8 febbraio 2022)nasce nel 1987 a Bologna per essere ildei, che da 34 anni difende, promuove e ascolta rispondendo al numero “1.96.96”. Nel tempo, la necessità di aggiornarsi per non lasciare soli i minori neanche sul web, ha portato la onlus a rispondere a prevaricazioni, cyber, sexting e sextortion, adescamento, violazioni della, game e gambling e furti di identità,: con pagine social, chat e app. E, sulla base della sua esperienza in rete, la onlus si dice certa di una cosa: “Al mondo digitale servonoe iniziative di contrasto dei crimini. Ma le, per non essere obsolete già prima di essere attuate, vanno sviluppate insieme a tutti“. Al convegno Nell’universo virtuale servono ...

Advertising

SaveChildrenIT : ?I bambini nati e cresciuti in #pandemia sono una “generazione sospesa” nel limbo del #covid. ??È emergenza salute… - matteosalvinimi : #CalziniSpaiati, bambini speciali, impegno di tutti. Fra i risultati ottenuti di recente, orgoglioso dei 27 milioni… - marcodimaio : Nei prossimi giorni il #governo dovrà urgentemente affrontare la modifica delle regole sulla quarantena per la scuo… - Luce_news : Bambini e ragazzi online, bullismo, privacy e nuove regole sotto la lente di Telefono Azzurro - vale_ria_ : Scrive, insulta e predica ogni giorno contro chi non si è vaccinato, avallando il bullismo di Stato contro bambini… -