Balneari, governo arenato. Altri 4 miliardi per le bollette (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Concessioni Balneari, Superbonus, caro energia: anche al netto della riforma del Csm l'agenda di Draghi per la «ripartenza» dopo la pausa quirinalizia è fitta di spine. La prima è la proroga sino al 2034 delle concessioni Balneari. La Ue la boccia, il Consiglio di Stato la affossa, la procedura d'infrazione europea per mancata applicazione della direttiva Bolkenstein, notificata già nel dicembre 2020 con una lettera resa pubblica solo qualche settimana fa, è dietro l'angolo. Le concessioni, insiste la Ue, non … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

