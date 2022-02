Avellino | stangata del Giudice Sportivo | stop per Dossena e De Simone

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Conto salato per l’, dopo la sconfitta arrivata contro il Catanzaro. Ilha fermato per due turni il difensore Albertoe il vice allenatore Mimmo De. Il primo, espulso al 41? del secondo per un fallo su Sounas. Ecco quanto riportato sul dispositivo “per avere, al 41°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento con il pallone a distanza di gioco, colpiva con il piede a martello e la gamba tesa un calciatore avversario al piede, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate ...