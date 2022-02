Avellino | Silvestri | “Il Catanzaro ha meritato di vincere | ma l’arbitro…”

Advertising

ILOVEPACALCIO : Avellino, Silvestri: «Con il Catanzaro sconfitta meritata. Ora serve una reazione immediata con il Monterosi» - Ilo… -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino Silvestri

... e dunque per Catanzarostudia questa soluzione: in porta Branduani rimane favorito su ... in difesa ci saranno Luigi, Dossena e Scognamiglio a protezione del portiere Francesco Forte.(3 - 5 - 2): Pane;, Dossena, Scognamiglio; Ciancio (25 st Rizzo), Carriero (16 st Matera), De Francesco (20 st Mastalli), Aloi, Tito (24 st Kragl); Kanouté (16 st Micovschi), ..."Da sportivo, il Catanzaro ha meritato di vincere". Lo ha detto Luigi Silvestri, ospite a Contatto Sport, su Prima Tivvù. Il difensore dell'Avellino è tornato a parlare della sconfitta rimediata lo ...Luigi Silvestri, difensore dell'Avellino, è intervenuto nel corso di Contatto Sport, in onda su Prima Tivvù. Il giocatore del Lupi irpini è tornato sulla sconfitta con il Catanzaro e ha parlato in ...