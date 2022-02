(Di martedì 8 febbraio 2022) "Abbiamo visto unadinel 2021, con segni moltodi una lenta ma sicura ripresa del mercato", dice l'a.d. di Atr, Stefano, dalla conferenza stampa annuale, all'...

Advertising

fisco24_info : Atr: Bortoli, chiara tendenza di crescita, segnali positivi: Dalla società 'ottimismo su prospettive a medio e lung… -

Ultime Notizie dalla rete : Atr Bortoli

ANSA Nuova Europa

"Abbiamo visto una chiara tendenza di crescita nel 2021, con segni molto positivi di una lenta ma sicura ripresa del mercato", dice l'a.d. di, Stefano, dalla conferenza stampa annuale, all'headquarter di Tolosa. "Questo non è dovuto solo al miglioramento delle condizioni di mercato, ma anche alla nostra risposta alle sfide ...'In qualità di leader del mercato regionale - ha dichiarato Stefano, amministratore delegato di- il nostro obiettivo è guidare il cambiamento verso la decarbonizzazione. Già emettendo il ...(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "Abbiamo visto una chiara tendenza di crescita nel 2021, con segni molto positivi di una lenta ma sicura ripresa del mercato", dice l'a.d. di Atr, Stefano Bortoli ...Il costruttore italo-francese di aeromobili Atr ha fatto sapere di avere terminato i test di volo ed a terra del prototipo di aereo ATR-72/600. Alimentato con carburante per aviazione sostenibile (Saf ...