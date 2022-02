Atletica, Marcell Jacobs torna in gara dopo il ruggito di Berlino: venerdì il Campione Olimpico sfreccia a Lodz (Di martedì 8 febbraio 2022) Marcell Jacobs si sta preparando per affrontare la sua seconda gara stagionale. Il Campione Olimpico dei 100 metri sarà protagonista venerdì 11 febbraio alla Orlen Cup, tradizionale meeting che va in scena a Lodz (Polonia). Il velocista lombardo si cimenterà sui 60 metri, dopo l’attesissimo debutto avvenuto lo scorso 4 febbraio: a Berlino si impose con un convincente 6.51, ad appena quattro centesimi dal suo primato personale (nonché record italiano). Secondo tempo in carriera, timbrato al rientro in gara dopo sei mesi di assenza dalle scene e dopo la mirabolante apoteosi dorata di Tokyo. L’azzurro ha scelto questa tappa del World Indoor Tour (circuito silver, come l’ISTAF Tour di ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022)si sta preparando per affrontare la sua secondastagionale. Ildei 100 metri sarà protagonista11 febbraio alla Orlen Cup, tradizionale meeting che va in scena a(Polonia). Il velocista lombardo si cimenterà sui 60 metri,l’attesissimo debutto avvenuto lo scorso 4 febbraio: asi impose con un convincente 6.51, ad appena quattro centesimi dal suo primato personale (nonché record italiano). Secondo tempo in carriera, timbrato al rientro insei mesi di assenza dalle scene ela mirabolante apoteosi dorata di Tokyo. L’azzurro ha scelto questa tappa del World Indoor Tour (circuito silver, come l’ISTAF Tour di ...

