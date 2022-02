Atletica: Jacobs venerdì sarà al meeting di Lodz, sfiderà Rodgers (Di martedì 8 febbraio 2022) Marcell Jacobs torna nuovamente in pista. venerdì infatti, il campione olimpico dei 100 metri e della 4×100 tornerà in pista in Polonia, a Lodz, per il secondo meeting indoor dopo quello di Berlino. Ecco le parole dell’atleta azzurro: “Fisicamente mi sento molto bene, abbiamo fatto un ottimo lavoro per ricominciare nel migliore dei modi, il picco di forma sarà per i campionati del mondo ma rispetto allo scorso anno l’inizio è migliore. Vogliamo iniziarla con un paio di gare su questa distanza, che è anche funzionale ai 100 ma li faremo seriamente soltanto dopo Parigi 2024. Il sogno è fare doppietta agli Europei di Roma subito dopo le prossime Olimpiadi”. In Polonia, Jacobs lancerà la sfida allo statunitense Mike Rodgers che lo scorso anno, nella stessa competizione, ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Marcelltorna nuovamente in pista.infatti, il campione olimpico dei 100 metri e della 4×100 tornerà in pista in Polonia, a, per il secondoindoor dopo quello di Berlino. Ecco le parole dell’atleta azzurro: “Fisicamente mi sento molto bene, abbiamo fatto un ottimo lavoro per ricominciare nel migliore dei modi, il picco di formaper i campionati del mondo ma rispetto allo scorso anno l’inizio è migliore. Vogliamo iniziarla con un paio di gare su questa distanza, che è anche funzionale ai 100 ma li faremo seriamente soltanto dopo Parigi 2024. Il sogno è fare doppietta agli Europei di Roma subito dopo le prossime Olimpiadi”. In Polonia,lancerà la sfida allo statunitense Mikeche lo scorso anno, nella stessa competizione, ...

