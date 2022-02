Atletica: Jacobs, 'sfida con Bolt? Ancora non ha risposto' (Di martedì 8 febbraio 2022) "La sfida a ruba bandiera con Bolt? Ancora non mi ha risposto, spero che lo faccia presto. Aiutatemi voi, mandategli un messaggio". L'olimpionico azzurro dei 100 metri e della staffetta 4x100 Marcell ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) "Laa ruba bandiera connon mi ha, spero che lo faccia presto. Aiutatemi voi, mandategli un messaggio". L'olimpionico azzurro dei 100 metri e della staffetta 4x100 Marcell ...

Advertising

giomalago : Lo abbiamo lasciato in cima all'Olimpo, lo ritroviamo ancora lì, davanti a tutti. Sempre un fulmine, il più veloce.… - Eurosport_IT : JACOBS RITORNA CON UNA VITTORIA! ?? A Berlino l'azzurro si prende la finale dei 60m con il tempo di 6.51! ???????????… - sportmediaset : #Jacobs torna e non tradisce: a Berlino trionfa nei 60 metri in 6'51. #SportMediaset - glooit : Atletica: Jacobs, 'spero ripetere grande stagione come 2021' leggi su Gloo - CronacheMc : ATLETICA - Il campione olimpico sarà ad Ancona nell'ultimo weekend di febbraio per giocarsi il titolo di velocista… -