Atletica, Jacobs miglior atleta italiano per la Stampa Estera (Di martedì 8 febbraio 2022) Marcell Jacobs, vincitore di due medaglie d’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, alla sede della Stampa Estera a Roma per ritirare il premio di miglior atleta italiano dell’anno consegnato dall’Associazione della Stampa Estera. Le sue parole: “Un grande onore ricevere questo premio inaspettato. Sono grato. E’ stata una stagione incredibile e spero di replicarla anche quest’anno. La prossima stagione all’aperto vogliamo iniziarla con un paio di 200 metri, che sono funzionali ai 100. Prima della batteria a Berlino ero emozionato, un po’ di pressione c’è stata. L’ho sentita quando sono arrivati tutti i titoli che ho vinto a Tokyo, non ero abituato. Non vedo l’ora di garaggiare ancora, a partire da venerdi in Polonia, Mi mancava quell’adrenalina della ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Marcell, vincitore di due medaglie d’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, alla sede dellaa Roma per ritirare il premio didell’anno consegnato dall’Associazione della. Le sue parole: “Un grande onore ricevere questo premio inaspettato. Sono grato. E’ stata una stagione incredibile e spero di replicarla anche quest’anno. La prossima stagione all’aperto vogliamo iniziarla con un paio di 200 metri, che sono funzionali ai 100. Prima della batteria a Berlino ero emozionato, un po’ di pressione c’è stata. L’ho sentita quando sono arrivati tutti i titoli che ho vinto a Tokyo, non ero abituato. Non vedo l’ora di garaggiare ancora, a partire da venerdi in Polonia, Mi mancava quell’adrenalina della ...

