Atletica | Jacobs | “Bellissimo tornare | mi mancava l’adrenalina della gara”

Le parole del campione olimpico nei 100 e nella staffetta 4×100 ai Giochi Olimpic di Tokyo 2020, Marcell Jacobs, ricevendo il premio come miglior atleta dell'anno dalla Stampa estera a Roma: "Ritorno alle gare a Berlino? Prima della batteria a Berlino ero parecchio agitato, erano 6 mesi che non gareggiavo. Di solito mi presentavano con nome e cognome, lì mi hanno presentato come campione olimpico e un po' di pressione c'è stata però è stato Bellissimo tornare a gareggiare, lo rifarò venerdì in Polonia, mi mancava quella adrenalina e voglia di tornare a gareggiare e sfidare gli avversari e me stesso. Spero di non restare più tanto tempo senza gare".

