Atletica | Garavaglia e Gualtieri | “Ripetiamo la finale dei 100 metri di Tokyo ai Fori Imperiali”

(Di martedì 8 febbraio 2022) Il ministro del Turismo Massimoe il sindaco di Roma Robertosi sono incontrati nelle ultime ore. Durante la riunione sono emersi tantissimi temi tra cui il progetto di organizzare a Roma un evento sportivo a livello globale. L’idea sarebbe quella di ripetere in via deiladei 100piani delle Olimpiadi divinta da Marcell Jacobs, letteralmente. All’esibizione infatti, parteciperebbero gli stessi finalisti di2020. Questa sarebbe un’idea che coinvolgerebbe tantissime amministrazioni, a partire dal ministero della Cultura e della Difesa, oltre ovviamente, quello del Turismo e l’amministrazione romana rappresentate proprio dalle persone sopra citate. SportFace.

SPORTFACE.IT

