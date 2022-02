Atalanta, Zapata vola in Finlandia e si affida al medico dei miracoli: il comunicato (Di martedì 8 febbraio 2022) "Atalanta BC comunica che, nella giornata di domani, il calciatore Duván Zapata verrà sottoposto ad una visita di controllo... Leggi su calciomercato (Di martedì 8 febbraio 2022) "BC comunica che, nella giornata di domani, il calciatore Duvánverrà sottoposto ad una visita di controllo...

Advertising

SkySport : Atalanta, Zapata rischia 4 mesi di stop dopo l'infortunio. Arriva uno svincolato? #SkySport #Atalanta #Zapata - DiMarzio : Il nuovo infortunio di #Zapata preoccupa l'#Atalanta - cmdotcom : #Atalanta, #Zapata vola in Finlandia dal medico dei miracoli: il comunicato - gilnar76 : Infortunio Zapata: domani visita in Finlandia. Il comunicato dell’Atalanta #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - Filippomaggi97 : #Zapata vola in Finlandia: 'Atalanta BC comunica che, nella giornata di domani, il calciatore verrà sottoposto ad u… -