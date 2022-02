Ascolti TV | Lunedì 7 febbraio 2022

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 8 febbraio 2022) Amadeus con Mahmood e Blanco - Soliti Ignoti Nella serata di ieri,, su Rai1 la prima puntata di Màkari 2 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Delitti in Paradiso in replica ha interessato .000 spettatori (%). Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine ha raccolto .000 spettatori pari al % (presentazione a .000 e il %). Su Rai3 la nuova stagione di Presadiretta debutta con .000 spettatori e il % (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 l’esordio di Sherlock registra .000 spettatori pari al %. Su Tv8 4 Hotel segna .000 spettatori (%). Sul Nove Vasco Rossi – Questa Storia Qua è seguito da .000 spettatori pari al %. Access Prime ...