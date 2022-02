ASCOLTI TV 7 FEBBRAIO 2022 | MÀKARI, GFVIP, PRESA DIRETTA, SOLITI IGNOTI, MORGAN DALLA BORTONE (Di martedì 8 febbraio 2022) ASCOLTI TV 7 FEBBRAIO 2022 · Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x 24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno – xTg1 – xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xParadiso delle Signore – xTg1 – xPres. Vita in DIRETTA – xVita in DIRETTA – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xSOLITI IGNOTI – xMÀKARI – x x x xVia delle Stori + S’è Fatta Notte – x Prima Pagina – xTg5 ore 8 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUeD – xAmici + GF Vip – xLove is in the Air – xPres. P5 – xPomeriggio 5 – xAvanti un Altro! – xAvanti un Altro! – xTg5 – xStriscia la Notizia – xGF Vip – x x x xGF N+L + Tg5 – ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 8 febbraio 2022)TV 7· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x 24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno – xTg1 – xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xParadiso delle Signore – xTg1 – xPres. Vita in– xVita in– xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – x– x– x x x xVia delle Stori + S’è Fatta Notte – x Prima Pagina – xTg5 ore 8 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUeD – xAmici + GF Vip – xLove is in the Air – xPres. P5 – xPomeriggio 5 – xAvanti un Altro! – xAvanti un Altro! – xTg5 – xStriscia la Notizia – xGF Vip – x x x xGF N+L + Tg5 – ...

Advertising

davidemaggio : Ascolti TV | Sabato 5 febbraio 2022 #Sanremo2022 chiude col botto: 64,9% - 13.380.000 - SpazioWrestling : AEW: In calo gli ascolti di Rampage (5 febbraio) #Rampage #AEW - SpazioWrestling : WWE: Ancora un leggero calo per gli ascolti di Smackdown (4 febbraio) #SmackDown #WWE - CorriereCitta : Ascolti tv lunedì 7 febbraio 2022: Grande Fratello Vip, Delitti in Paradiso, Freedom oltre il confine Dati Auditel… - zazoomblog : Ascolti TV 7 febbraio 2022 ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti - #Ascolti #febbraio #programma… -