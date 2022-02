Arriva da MediaWorld il “Red Price” | il nuovo volantino dal 7 al 14 con sconti clamorosi

Leggi su computermagazine

(Di martedì 8 febbraio 2022) La settimana di San Valentino si apre con glidie del suodenominato “Red”. Una serie di offerte e tagli di prezzo per festeggiare come mai prima d’ora la festa degli innamorati.Red, ilper festeggiare San Valentino – 08022022 www.computermagazine.itSi chiama “Red” ed è attivo dal 7 al 14 febbraio compreso, ovvero sia il giorno di San Valentino. Per festeggiare il giorno degli innamorati la nota catena hi-tech ha deciso di scendere in campo con unricco di offerte e tagli di prezzo che vanno ad abbracciare ogni categoria di prodotti. Dagli smartphone ai tablet, passando per computer portatili, fissi, prodotti ...