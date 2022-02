Arianna Fontana si sfoga dopo l’oro a Pechino: “Atleti maschi provavano a farmi cadere, qualcuno non mi voleva qui” (Di martedì 8 febbraio 2022) “Io e il mio allenatore abbiamo dovuto superare molte cose, situazioni difficili. C’erano persone che non ci volevano qui, adesso”: Arianna Fontana si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo aver conquistato ieri il primo oro della spedizione italiana ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 nei 500 metri short track. “Non ci hanno aiutato – aggiunge l’azzurra – anzi hanno provato a non farci arrivare qui trovando il modo di farci male. Però ce l’abbiamo fatta. La federazione non mi ha aiutato molto con la decisione di avere mio marito come allenatore ma è stata la migliore perché oggi sono qui a festeggiare un altro oro”. Le sue lacrime di gioia sul gradino più alto del podio contengono anche l’emozione di un passato travagliato che non ha però inciso sulle sue straordinarie performance ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) “Io e il mio allenatore abbiamo dovuto superare molte cose, situazioni difficili. C’erano persone che non cino qui, adesso”:si toglie qualche sassolino dalla scarpaaver conquistato ieri il primo oro della spedizione italiana ai Giochi Olimpici invernali di2022 nei 500 metri short track. “Non ci hanno aiutato – aggiunge l’azzurra – anzi hanno provato a non farci arrivare qui trovando il modo di farci male. Però ce l’abbiamo fatta. La federazione non mi ha aiutato molto con la decisione di avere mio marito come allenatore ma è stata la migliore perché oggi sono qui a festeggiare un altro oro”. Le sue lacrime di gioia sul gradino più alto del podio contengono anche l’emozione di un passato travagliato che non ha però inciso sulle sue straordinarie performance ...

