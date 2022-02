Archeologia, scoperto un complesso funerario di epoca romana durante gli scavi per un supermercato (Di martedì 8 febbraio 2022) SAN SEVERINO - Straordinaria scoperta archeologica a San Severino Marche. Ne dà notizia la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, con un post ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 8 febbraio 2022) SAN SEVERINO - Straordinaria scoperta archeologica a San Severino Marche. Ne dà notizia la Soprintendenza, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, con un post ...

Archeologia, scoperto un complesso funerario di epoca romana durante gli scavi per un supermercato SAN SEVERINO - Straordinaria scoperta archeologica a San Severino Marche. Ne dà notizia la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, con un post ...

