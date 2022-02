Antonio accusato di sporcare il bagno del GF Vip: Soleil lo difende dagli sfottò di Basciano – VIDEO (Di martedì 8 febbraio 2022) Barù ha nominato Antonio Medugno per via di alcuni ipotetici episodi accaduti in bagno che non gli sono piaciuti. Dopo la nomination, Basciano ha comunicato l’accaduto ad alcuni vipponi del Grande Fratello Vip e Soleil Sorge ha preso le difese del tiktoker. Antonio accusato di sporcare il bagno: Soleil lo difende dagli sfottò Nomino Antonio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 8 febbraio 2022) Barù ha nominatoMedugno per via di alcuni ipotetici episodi accaduti inche non gli sono piaciuti. Dopo la nomination,ha comunicato l’accaduto ad alcuni vipponi del Grande Fratello Vip eSorge ha preso le difese del tiktoker.diilloNomino... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Antonio accusato di sporcare il bagno del GF Vip: Soleil lo difende dagli sfottò di Basciano – VIDEO - Novella_2000 : Antonio, accuse in diretta sulla sua igiene personale: “Ecco come fa in bagno” (VIDEO) #gfvip - IsaeChia : #GfVip 6, nervi tesi tra Antonio Medugno e Alessandro Basciano che sbotta: “Impara l’educazione, scem*!” Il TikTok… - Shrek_002 : @sorrisidiselena Baru ha accusato e nominato Antonio di pisciare sulla tavola del cesso, quando in molti dicono che è stato Giucas - venusleez : @Massimi57418362 boh vorrei vedere te al posto di Antonio ad essere accusato e umiliato per una cosa che non hai fa… -