Anna Valle | video intervista Lea | un nuovo giorno | «Lea ha grande empatia | cerca di ricostruirsi una vita»

(Di martedì 8 febbraio 2022) La nostraad, protagonista della nuova serie Lea, uncon Giorgio Pasotti e Mehmet Gunsur, in cui interpreta un’infermiera specializzata nel reparto di pediatria, divisa tra 2 uomini Vi presentiamo la nostraad, protagonista della nuova serie Lea, un. Ci ha raccontato della serie e suo ruolo di infermiera specializzata, del ritrovarsi con Mehmet Gunsur dopo La compagnia del cigno, delle caratteristiche in comune e non con Lea, delle differenze tra questa serie e DOC, delle paure nell’affrontare una nuova serie, e del perché merita di essere vista. Lea, un, che ...

Accanto alla protagonistaun buon cast composto da Giorgio Pasotti, Mehmet Günsür ed Eleonora Giovanardi. Sveliamo proprio qualcosa in più su quest'ultima: carriera e curiosità. leggi ...... primario del reparto di pediatria dell'ospedale di Ferrara in cui dopo una lunga aspettativa tornerà a lavorare la sua ex moglie, l'infermiera Lea Castelli, interpretata da. La coppia si ...Stasera 8 febbraio 2022 inizia "Lea: Un nuovo giorno", la nuova fiction di Rai1 con protagonista Anna Valle nei panni di Lea, un' infermiera pediatrica che torna a lavorare in ospedale col marito ...Spettacoli e Cultura - I segreti della serie ambientata nel reparto di pediatria dell'ospedale di .... Senza nulla togliere agli uomini e ai loro sentimenti, la pressione che c'è sul genere femminile ...