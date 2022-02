Ancora rialzi per benzina e gasolio. La verde “self” a 1,81 euro/litro, il prezzo più alto da quasi 10 anni (Di martedì 8 febbraio 2022) Sosta ai distributori sempre più cara per gli automobilisti. Le rilevazioni del ministero per lo sviluppo economico registrano un nuovo ritocco ai listini di benzina e diesel. La verde in modalità self viene ora venduta in media a 1,819 euro al litro, 2,2 centesimi in più rispetto alla settimana precedente. In salita anche il prezzo del diesel che, con un rialzo di 2,3 centesimi ha superato 1,690 euro al litro. Nella modalità “servito” il prezzo della benzina è in molti casi oltre i 2 euro al litro. Per la verde quelli registrati oggi sono i prezzi più alto da ottobre 2012 mentre per il gasolio il prezzo è il più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Sosta ai distributori sempre più cara per gli automobilisti. Le rilevazioni del ministero per lo sviluppo economico registrano un nuovo ritocco ai listini die diesel. Lain modalitàviene ora venduta in media a 1,819al, 2,2 centesimi in più rispetto alla settimana precedente. In salita anche ildel diesel che, con un rialzo di 2,3 centesimi ha superato 1,690al. Nella modalità “servito” ildellaè in molti casi oltre i 2al. Per laquelli registrati oggi sono i prezzi piùda ottobre 2012 mentre per ililè il più ...

