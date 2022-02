Amici 21, Serena sta male: il dramma in diretta, paura nella scuola (Di martedì 8 febbraio 2022) Amici 21, Serena sta male: la ballerina alla fine della registrazione ha lamentato strani dolori, che cosa le è successo? Amici 21, Serena Carella sta male: la ballerina si è dovuta sedere per alcuni dolori molto forti e Albe è corso subito da lei. Foto InstagramDurante il daytime della trasmissione è stata mandata in onda l’anteprima della nuova puntata che ha fatto preoccupare molti telespettatori. Ultimamente sono diversi gli allievi che hanno avuto problemi di salute: il ballerino Mattia Zenzola, ad esempio, ha accusato una microlesione al piede. Il giovane è dovuto rimanere diverse settimane a riposo ma pare che la sua permanenza ad Amici non sia in pericolo. Secondo il medico, infatti, Mattia può ricominciare a ballare. Tuttavia ... Leggi su chenews (Di martedì 8 febbraio 2022)21,sta: la ballerina alla fine della registrazione ha lamentato strani dolori, che cosa le è successo?21,Carella sta: la ballerina si è dovuta sedere per alcuni dolori molto forti e Albe è corso subito da lei. Foto InstagramDurante il daytime della trasmissione è stata mandata in onda l’anteprima della nuova puntata che ha fatto preoccupare molti telespettatori. Ultimamente sono diversi gli allievi che hanno avuto problemi di salute: il ballerino Mattia Zenzola, ad esempio, ha accusato una microlesione al piede. Il giovane è dovuto rimanere diverse settimane a riposo ma pare che la sua permanenza adnon sia in pericolo. Secondo il medico, infatti, Mattia può ricominciare a ballare. Tuttavia ...

Advertising

amici_xx : Sta notte ho sognato che avevano messo il banco di Serena tra Carola e Luigi così loro non erano vicini, poi ho sog… - eugenia_serena : Ma quali buoni amici maledetti . #imthepassenger #outofthephone #ourstreets #streetstyle #streetphotography #bw… - nevermkind : Amici: 'serena sta avendo forse un attacco di panico? Non perdetevi la puntata domani!' DOVETE SOLO FALLIRE DIO MIO - 361_magazine : - bollicinepffff : RT @isoledipinte: una ragazza si sente male. pagina ufficiale di Amici: 'cosa sarà successo a Serena? Non perdetevi la puntata domani!' fo… -