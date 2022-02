Amici 21, Cosmary torna sui social: ecco cosa ha detto la ballerina (Di martedì 8 febbraio 2022) Cosmary Fasanelli l’abbiamo conosciuta approfonditamente durante questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Il suo ingresso nella scuola ha lasciato i telespettatori senza parole poiché entrò a seguito di una sfida, giudicata da Garrison, contro la ballerina classica Virginia. Tuttavia, nel corso delle settimane la ragazza si è fatta apprezzare soprattutto da Alessandra Celentano. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 8 febbraio 2022)Fasanelli l’abbiamo conosciuta approfonditamente durante questa edizione didi Maria De Filippi. Il suo ingresso nella scuola ha lasciato i telespettatori senza parole poiché entrò a seguito di una sfida, giudicata da Garrison, contro laclassica Virginia. Tuttavia, nel corso delle settimane la ragazza si è fatta apprezzare soprattutto da Alessandra Celentano. L'articolo

Advertising

AmiciUfficiale : Il saluto tra Alex e Cosmary, due nuove classifiche, John Erik e tanto altro nella puntata di oggi di #Amici21, gua… - Rosetredicei : RT @_camellow_: Anche a voi sono scese le lacrime ammettetelo… #Amici21 #cosmex #amici #alexwyse #cosmary - _mary_loki_army : RT @cryingwsel_: la quantità d’insulti che si stanno prendendo gli account ufficili di amici dopo l’eliminazione di cosmary e per questo ca… - fvllinglwt : non pronta a vedere la puntata di ieri di amici perché fanno vedere alex e cosmary e io potrei strapparmi la testa e piangere molto - zazoomblog : Amici il dramma della ballerina in lacrime: il doloroso addio di Cosmary - #Amici #dramma #della #ballerina -