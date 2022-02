Ambiente: ok Camera a tutela in Costituzione, via libera definitivo (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Con 468 voti a favore e uno solo contrario la Camera ha approvato in via definitiva la riforma che introduce in Costituzione la tutela dell'Ambiente. Essendo stata raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti, il provvedimento entrerà quindi subito in vigore e non ci sarà bisogno di un eventuale referendum confermativo, possibile quando il testo ottiene soltanto la maggioranza assoluta. In particolare la legge introduce nell'articolo 9 della Carta un terzo comma in base al quale, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamata nel secondo, si attribuisce alla Repubblica anche la tutela dell'Ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Viene poi inserito un principio di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Con 468 voti a favore e uno solo contrario laha approvato in via definitiva la riforma che introduce inladell'. Essendo stata raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti, il provvedimento entrerà quindi subito in vigore e non ci sarà bisogno di un eventuale referendum confermativo, possibile quando il testo ottiene soltanto la maggioranza assoluta. In particolare la legge introduce nell'articolo 9 della Carta un terzo comma in base al quale, accanto alladel paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamata nel secondo, si attribuisce alla Repubblica anche ladell', della biodiversità e degli ecosistemi. Viene poi inserito un principio di ...

Camera: la tutela dell'ambiente entra nella Carta Costituzionale. Cingolani: "Giornata epocale" "La tutela dell'ambiente in costituzione con il voto della Camera segna una giornata epocale". Lo ha detto il ministro della transizione Ecologica, Cingolani a poche ore dalla riforma, " la tutela dell'ambiente, ...

