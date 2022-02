Ambiente: ok Camera a tutela in Costituzione, via libera definitivo (2) (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) - Viene poi modificato il terzo comma, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali. Prevista infine una clausola di salvaguardia, in base alla quale la legge statale che disciplina le forme e i modi della tutela degli animali, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) - Viene poi modificato il terzo comma, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali. Prevista infine una clausola di salvaguardia, in base alla quale la legge statale che disciplina le forme e i modi delladegli animali, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente Camera Camera: la tutela dell'ambiente entra nella Carta Costituzionale. Cingolani: "Giornata epocale" "La tutela dell'ambiente in costituzione con il voto della Camera segna una giornata epocale". Lo ha detto il ministro della transizione Ecologica, Cingolani a poche ore dalla riforma, " la tutela dell'ambiente, ...

Ambiente: ok Camera a tutela in Costituzione, via libera definitivo Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Con 468 voti a favore e uno solo contrario la Camera ha approvato in via definitiva la riforma che introduce in Costituzione la tutela dell'ambiente. Essendo stata raggiunta ...

Camera: la tutela dell’ambiente entra nella Carta Costituzionale. Cingolani: “Giornata epocale” (PRIMAPRESS) - ROMA - "La tutela dell'ambiente in costituzione con il voto della Camera segna una giornata epocale". Lo ha detto il ministro della transizione Ecologica, Cingolani a poche ore dalla ...

