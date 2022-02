Altri 415 morti | ma è caos sul conteggio Bollettino | prima volta da gennaio | cosa sta cambiando negli ospedali

(Di martedì 8 febbraio 2022) Continua a migliorare la situazione epidemiologica dell'Italia, nonostante resti il rebus dei decessi. Oltre 400 anche nelle ultime 24 ore, con la discussione tra esperti che va avanti tra chi ritiene che il numero deisia gonfiato (linea Bassetti) e chi invece che sia addirittura sottostimato (linea Crisanti). Ildi oggi, martedì 8 febbraio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 101.864 contagiati, 164.915 guariti e 415a fronte di 999.095 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è sceso al 10,2% (-0,3 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione è in discesa: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -338 (18.337 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -47 (1.376) a fronte di 99 nuovi ingressi. Gli ...

Le vittime in totale sono 149.512, condecessi segnalati nell'ultimo bollettino con un ...disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 9 dei ricoveri non UTI appartengono ad...I decessi odierni sono(ieri 326), per un totale di 149.512 vittime da febbraio 2020. Le ...disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 9 dei ricoveri non UTI appartengono ad...Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.285 (-177 rispetto a ieri, -7,2%), età media 74,2 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 129.613 (-8.568). Di ...Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 415. Diminuiscono di 47 unità le terapie intensive, mentre si registrano 338 ricoveri in meno negli altri reparti Covid. I guariti odierni sono 164.915.