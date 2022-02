Altreconomia | senza motivo la raccolta indifferenziata dei rifiuti per i positivi al Covid

Leggi su consumatore

(Di martedì 8 febbraio 2022) L’Italia è rimasto l’unico Paese in Europa a sospendere ladifferenziata per chi è positivo ad. Le disposizioni europee viaggiano in direzione opposta Non si capisce bene ilper cui in Italia ancora si attuino delle discriminanti per ladella spazzatura per chi è positivo aled è in quarantena. L'articolo proviene da Consumatore.com.