Allarme del Wwf: entro il 2050 la plastica negli oceani sarà quadruplicata. Roma è la città di inquinante del Mediterraneo (Di martedì 8 febbraio 2022) Diverse regioni chiave a livello globale, incluse quella del Mar Mediterraneo, l’est della Cina, il Mar Giallo e il ghiaccio marino dell’Artico, hanno già superato la soglia massima tollerabile di inquinamento da plastica oltre la quale esiste un rischio ecologico significativo. E, anche se la dispersione globale di plastica in natura fosse eliminata oggi stesso, esiste una “coda lunga” delle microplastiche: la loro concentrazione nel 2050 sarebbe comunque doppia rispetto a quella attuale, con alcuni scenari che prevedono un aumento di 50 volte entro fine secolo. Sono alcuni dei dati emersi in un dossier realizzato dal Wwf, in collaborazione con l’Istituto Alfred Wegener per le ricerche polari e marine (AWI), e nel quale si analizzano oltre 2.590 studi sull’inquinamento da plastica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Diverse regioni chiave a livello globale, incluse quella del Mar, l’est della Cina, il Mar Giallo e il ghiaccio marino dell’Artico, hanno già superato la soglia massima tollerabile di inquinamento daoltre la quale esiste un rischio ecologico significativo. E, anche se la dispersione globale diin natura fosse eliminata oggi stesso, esiste una “coda lunga” delle microplastiche: la loro concentrazione nelsarebbe comunque doppia rispetto a quella attuale, con alcuni scenari che prevedono un aumento di 50 voltefine secolo. Sono alcuni dei dati emersi in un dossier realizzato dal Wwf, in collaborazione con l’Istituto Alfred Wegener per le ricerche polari e marine (AWI), e nel quale si analizzano oltre 2.590 studi sull’inquinamento da...

Advertising

NicolaPorro : ??Basterebbe aprire un rubinetto per abbattere il costo delle #bollette. Non ci credete? Ve lo racconto qui ?? - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - add966 : RT @NicolaPorro: ??Basterebbe aprire un rubinetto per abbattere il costo delle #bollette. Non ci credete? Ve lo racconto qui ?? - greenpassnews : Le misurazioni satellitari mostrano uno stallo di sette anni della temperatura media globale -… - MarsicaW : TAGLIACOZZO: ALLARME TRUFFE TELEFONICHE AGLI ANZIANI. L'AVVISO DEL SINDACO -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme del Lo studio legale che va a caccia dei debiti non saldati alle imprese dalla pubblica amministrazione ...3% del Pil. La metà riguarda fatture scadute. La pandemia c'entra in minima parte: nel 2019 i miliardi erano 53. Le stime sono di Confartigianato: il presidente Marco Granelli ha lanciato l'allarme ...

L'Ecopillola di Andrea Ferretti : "Costi energetici non più sostenibili dalle nostre aziende" Questo l'allarme lanciato nella sua Ecopillola da Andrea Ferretti, economista, docente del Master in Scienze economiche e bancarie alla Luiss Guido Carli.

Fondi Pnrr. L'allarme di Buonajuto (Anci): “I clan pronti a fare affari” “Sui fondi del PNRR non possiamo permetterci di abbassare la guardia e l'allarme lanciato dal Procuratore di Napoli Melillo non può rimanere inascoltato. La criminalità organizzata è pronta a mettere ...

Bonus edilizi, 23mila aziende sarde in difficoltà per il decreto ‘Sostegni ter’ Ventitremila aziende sarde del “sistema casa” in difficoltà a causa dei bonus edilizi e della cessione dei crediti. È l’allarme lanciato da Confartigianato Sardegna: una lettera al presidente della ...

...3%Pil. La metà riguarda fatture scadute. La pandemia c'entra in minima parte: nel 2019 i miliardi erano 53. Le stime sono di Confartigianato: il presidente Marco Granelli ha lanciato l'...Questo l'lanciato nella sua Ecopillola da Andrea Ferretti, economista, docenteMaster in Scienze economiche e bancarie alla Luiss Guido Carli.“Sui fondi del PNRR non possiamo permetterci di abbassare la guardia e l'allarme lanciato dal Procuratore di Napoli Melillo non può rimanere inascoltato. La criminalità organizzata è pronta a mettere ...Ventitremila aziende sarde del “sistema casa” in difficoltà a causa dei bonus edilizi e della cessione dei crediti. È l’allarme lanciato da Confartigianato Sardegna: una lettera al presidente della ...