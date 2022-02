Alfa Romeo Tonale - Tutte le concorrenti - FOTO GALLERY (Di martedì 8 febbraio 2022) L'Alfa Romeo Tonale è stata finalmente svelata. E ora è il momento di confrontarla con le rivali con cui andrà a battagliare nell'affollato segmento delle Suv di segmento C. Modelli largamente diffusi, con offerte per tutti i gusti, dalle francesi del gruppo Stellantis (che però non condividono la meccanica con l'italiana) fino alle premium tedesche. Perché è proprio nel segmento premium che l'Alfa Romeo punta a inserirsi con la sua nuova sport utility: finiture e dotazioni sono di alto livello, così come l'offerta di motorizzazioni. Oltre al già annunciato ibrido plug-in, infatti, la Tonale sarà proposta con il nuovo 1.5 e-Hybrid portato al debutto dalle Jeep Compass e Renegade e qui declinato in due varianti di potenza: 130 o 160 CV (quest'ultima con turbo a geometria variabile). Nei ... Leggi su quattroruote (Di martedì 8 febbraio 2022) L'è stata finalmente svelata. E ora è il momento di confrontarla con le rivali con cui andrà a battagliare nell'affollato segmento delle Suv di segmento C. Modelli largamente diffusi, con offerte per tutti i gusti, dalle francesi del gruppo Stellantis (che però non condividono la meccanica con l'italiana) fino alle premium tedesche. Perché è proprio nel segmento premium che l'punta a inserirsi con la sua nuova sport utility: finiture e dotazioni sono di alto livello, così come l'offerta di motorizzazioni. Oltre al già annunciato ibrido plug-in, infatti, lasarà proposta con il nuovo 1.5 e-Hybrid portato al debutto dalle Jeep Compass e Renegade e qui declinato in due varianti di potenza: 130 o 160 CV (quest'ultima con turbo a geometria variabile). Nei ...

