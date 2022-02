Alfa Romeo Tonale | svelato il nuovo suv del Biscione Ecco tutto quello che c’è da sapere – FOTO e VIDEO

(Di martedì 8 febbraio 2022) La nuova scommessa disi chiamaed è un suv di taglia compatta con cui il marchio aspira a rilanciarsi una volta per tutte. Lunga 4,53 metri, la vettura presenta un design molto simile adella concept car omonima, presentata nel 2019 al Salone di Ginevra. Gli elementi “classici” dello stileci sono tutti, a cominciare dallo ‘Scudetto’ frontale e del mitico ‘Trilobo’, rielaborati in una chiave contemporanea. Caratterizzanti i gruppi ottici “3+3”, con proiettori a led. Un’attenzione alla tradizione che emerge pure all’interno – rifinito con materiali pregiati come alluminio pelle e Alcantara –, dove spiccano elementi evocativi, come il quadro strumenti “a cannocchiale” (che accoglie l’inedita strumentazione digitale con display da 12,3”) o il volante sportivo a tre ...

Advertising

rcomics9030 : RT @mara_sangiorgio: Il calendario delle presentazioni 2022: Domani - Red Bull 10.2 - Aston Martin 11.2 - McLaren 14.2 - Alpha Tauri 15.2… - _rx7802 : Alfa Romeo Tonale | La Metamorfosi | World Premiere Alfa Romeo Tonale - MarcoScafati1 : #AlfaRomeoTonale, svelato il nuovo suv del Biscione. Ecco tutto quello che c’è da sapere – FOTO e VIDEO… - pasotti_ : RT @mara_sangiorgio: Il calendario delle presentazioni 2022: Domani - Red Bull 10.2 - Aston Martin 11.2 - McLaren 14.2 - Alpha Tauri 15.2… - cabina90 : Alfa Romeo Tonale | La Metamorfosi | World Premiere Alfa Romeo Tonale -

Ultime Notizie dalla rete : Alfa Romeo

presenterà ufficialmente la nuova Tonale in streaming, oggi, alle ore 15.00. Si tratta di un modello importante su cui il costruttore scommette molto per il suo rilancio. Nel corso delle ...... eseguiti con uniformi mimetiche in tutto simili a quelle in uso alla Guardia di Finanza nel colore e nella forgia, nonché con un'autovettura156 del tutto simile a quelle di servizio per ...l momento è arrivato e finalmente possiamo parlare ufficialmente di una Alfa Romeo Tonale in carne ed ossa: sì perché la SUV di segmento C che viene prodotta a Pomigliano d’Arco è stata finalmente ...Molti nomi illustri nelle partnership tecniche scelte da Alfa Romeo per la nuova Suv, spicca Marelli per il sistema di fari intelligenti e delle sospensioni elettroniche La nuova Alfa Romeo Tonale è ...