Alfa Romeo Tonale - Segui con noi la presentazione - VIDEO (Di martedì 8 febbraio 2022) Dagli anni siamo passati ai mesi, dai mesi alle settimane, dalle settimane ai giorni e ora è questione di ore: l'Alfa Romeo Tonale è pronta al debutto. La versione di serie della Suv sarà svelata martedì 8 febbraio alle 15, durante un evento in diretta streaming dal museo Alfa Romeo di Arese. Seguire la presentazione è facilissimo, basta aprire il VIDEO che trovate qui sotto nel primo pomeriggio di domani: nel caso ve la perdeste, sempre in questa pagina troverete la registrazione completa dell'evento. E, ovviamente, un'approfonditissima disamina della vettura, che pubblicheremo proprio alle 15. Su strada a giugno. Nelle concessionarie, la Tonale arriverà verso la fine della primavera: il porte aperte è fissato per il 4 giugno, ... Leggi su quattroruote (Di martedì 8 febbraio 2022) Dagli anni siamo passati ai mesi, dai mesi alle settimane, dalle settimane ai giorni e ora è questione di ore: l'è pronta al debutto. La versione di serie della Suv sarà svelata martedì 8 febbraio alle 15, durante un evento in diretta streaming dal museodi Arese.re laè facilissimo, basta aprire ilche trovate qui sotto nel primo pomeriggio di domani: nel caso ve la perdeste, sempre in questa pagina troverete la registrazione completa dell'evento. E, ovviamente, un'approfonditissima disamina della vettura, che pubblicheremo proprio alle 15. Su strada a giugno. Nelle concessionarie, laarriverà verso la fine della primavera: il porte aperte è fissato per il 4 giugno, ...

Advertising

videomotorsIT : Alfa Romeo Tonale: segui la presentazione in diretta // - infoitscienza : Alfa Romeo Tonale: segui la presentazione in diretta - News24_it : Alfa Romeo Tonale: segui la presentazione in diretta - AlVolante - HDmotori : Alfa Romeo Tonale, segui la presentazione con noi | Live ore 14.50 - Frenchich_ : RT @LAB_Officiel: Alfa Romeo Giulietta ???? ? Mon daily ici, 'Rosso Maranello' ? ?? tilio.raw ? #alfaromeo #alfaromeogiulietta #giulietta #alf… -