Alfa Romeo Tonale - La Suv gioca in casa | eccola dal vivo - VIDEO

(Di martedì 8 febbraio 2022) Arese, Milano, Museo storico. stata presentata qui la nuova. E non poteva esserci scelta più azzeccata, perché questo luogo è l'anima del Biscione. Si possono capire tante cose visitandolo, tanti dettagli, citazioni che oggi magari ritrovi in un parafango moderno, in un montante C, o nell'espressività di un faro. Su questo assunto, è stato creato un percorso a isole (design, infoactivity e powertrain) dove i responsabili delle rispettive aree hanno raccontato, descritto e decantato la Suv. Vera. Un lancio corale, dove ha parlato chi, solitamente, sta dietro le quinte. Bella esperienza viverlo. E lei, ora, non ha più segreti. Si è fatta desiderare, ma ha mantenuto fede a quello che era il concept iniziale e, dicono loro, è una verada guidare. Non vediamo l'ora di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alfa Romeo

Un Suv modernissimo, connesso ed elettrificato, ma che affonda le sue radici nella storia di uno dei marchi italiani simbolo della sportività e dello stile: è la Tonale, il nuovo modello diche - come ha sottolineato l'ad Jean - Philippe Imparato - "segna la metamorfosi del Brand". Abbandonando le storiche denominazioni della casa del Biscione, la Tonale si inserisce - a ...L'Tonale come 'inizio di un futuro per lo stabilimento di Pomigliano, che preveda ulteriori produzioni di rilievo per garantire i livelli occupazionali e la sopravvivenza delle aziende dell'...ALFA ROMEO - La casa del Biscione è lieta di presentare Tonale: la Metamorfosi del Brand GUARDA FOTO E VIDEO SANTA MARIA CAPUA VETERE PREGA PER ANGELA – 28enne combatte per la vita dopo intervento di ...L'automobile più annunciata della storia, ora esiste davvero. Più di tre anni dopo la prima apparizione in versione prototipo al Salone di Ginevra, la nuova Alfa Romeo Tonale oggi ha debuttato ...