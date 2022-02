Alfa Romeo Tonale - La nuova era parte da qui - VIDEO

(Di martedì 8 febbraio 2022) La Metamorfosi, il processo di evoluzione secondo l', inizia oggi con l'attesissima. Un'tutta italiana per le famiglie italiane, così la definisce il ceo Jean-Philippe Imparato, nonché il primo passo del Biscione verso un futuro che, così a pelle, pare radioso, almeno a giudicare dall'entusiasmo delle persone che hanno messo cuore e anima in questo prodotto e in quelli che verranno. La roadmap per i prossimi cinque anni è già approvata e bollata, con il lancio di un nuovo modello ogni dodici mesi da qui al 2026 (nel 2023 la B-Suv e nel 2024 la prima elettrica 100%), e con lavengono gettate le basi per un percorso fatto di elettrificazione, digitalizzazione e qualità premium. Senza, però, trascurare l'identità tipica del marchio quando si poggiano le ruote sull'asfalto. ...

Bryan01034631 : @alfa_romeo Davvero bella!?? - F1inGenerale_ : ALFA ROMEO TONALE : oggi, la presentazione - MarcOnizua : Molto bella I gruppi ottici sono STREPITOSI PROFONDI ED ESPRESSIVAMENTE ALFA ROMEO #AlfaRomeoTonale #AlfaRomeo - ParliamoDiNews : Alfa Romeo Tonale, svelato il nuovo suv del Biscione. Ecco tutto quello che c`è da sapere - FOTO e VIDEO - Il Fatto… - amoleautomobili : Alfa Romeo TONALE | E poi finalmente TU. Da (circa) 35.000 euro -

Non a caso Stellantis ha scelto per questo importante evento del suo brand premiumil titolo 'La Metamorfosi'. Con il debutto del suv di segmento C Tonale - il secondo modello con questa tipologia nella storia della marca, dopo Stelvio -evolve radicalmente e ...Tonale è finalmente arrivata . La casa automobilistica ha tolto i veli sul suo nuovo SUV, un modello molto importante per la sua strategia di rilancio tanto che, come sappiamo, il debutto è ...Alla fine è arrivata. Alfa Romeo presenta la Tonale, primo suv compatto del marchio e primo nuovo modello del Biscione dell’era Stellantis sotto la guida del ceo Jean-Philippe Imparato. Prodotta a ...rubati tutti i cavi da un Supercharger Tesla 08 FEB Disastro Alfa Romeo Tonale: completamente svelata in rete a poche ore dalla conferenza ufficiale 07 FEB Ferrari Purosangue, ecco il video spia del ...