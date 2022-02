Alfa Romeo Tonale | il SUV che mancava

(Di martedì 8 febbraio 2022) L'è finalmente stata svelata. È bella, almeno come la concept che avevamo visto al Salone di Ginevra ormai quasi due anni fa. Questa è un'auto fondamentale per il marchio del Biscione, che entra in grande ritardo in uno dei segmenti più frizzanti del mercato europeo ed italiano. Un modello con il quale iniziare a mettere i primi tasselli del rilancio, sia industriale che di prodotto. Per vederla nelle concessionarie e poi per strada dovremo attendere la prossima estate, ma intanto possiamo scoprire da vicino tutte le sue caratteristiche. Il design non lascia spazio a dubbi: questo SUV compatto ha tutto il Dna del brand milanese. L'è lunga 4,53 metri, larga 1,84 e alta 1,6; ha uno stile inconfondibile, già dal frontale, dove spiccano il Trilobo, lo ...

Non a caso Stellantis ha scelto per questo importante evento del suo brand premiumil titolo 'La Metamorfosi'. Con il debutto del suv di segmento C Tonale - il secondo modello con questa tipologia nella storia della marca, dopo Stelvio -evolve radicalmente e ...Tonale è finalmente arrivata . La casa automobilistica ha tolto i veli sul suo nuovo SUV, un modello molto importante per la sua strategia di rilancio tanto che, come sappiamo, il debutto è ...Come ampiamente atteso, Alfa Romeo ha presentato ufficialmente a livello internazionale la sua Tonale. Si tratta di un'auto che segna una nuova era per la casa automobilistica sotto diversi aspetti.rubati tutti i cavi da un Supercharger Tesla 08 FEB Disastro Alfa Romeo Tonale: completamente svelata in rete a poche ore dalla conferenza ufficiale 07 FEB Ferrari Purosangue, ecco il video spia del ...